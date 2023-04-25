Şanlıurfa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bedir Ekinci'nin (54) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Arıkök Mahallesi'nde fıstık tarlasına devrildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Ekinci, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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