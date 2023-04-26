Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezindeki mezarlık yakınlarında durumundan şüphelendiği M.Ç'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 4,4 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan M.Ç. uyuşturucuyu S.Ç'den temin ettiğini itiraf edince ekiplerce S.Ç'nin adresine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda, 4 gram esrar ile serada ekili bir miktar Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.

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