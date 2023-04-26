Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Fener balığı nedir, nasıl bir balıktır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde S.D. ile oğlu Y.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine babasını bıçakla yaralayan Y.D. olay yerinden kaçtı.

S.D, çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, Y.D'yi gizlendiği evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının polisteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.