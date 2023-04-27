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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL)

En yüksek (TL) Mısır Kg 4,93

5,85 Kütlü pamuk Kg 11,50

17,00 Preseli pamuk Kg 34,00

38,00 Yağlık çiğit Kg 4,75

5,15

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