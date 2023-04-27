Şanlıurfa'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen T.Y'nin yakalanması için belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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