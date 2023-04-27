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Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da "Kadınlarla Buluşma Programı"nda konuştu:

AA

Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da "Kadınlarla Buluşma Programı"nda konuştu:

ŞANLIURFA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İngiliz The Guardian gazetesinin eski dış politika şefi, 'Erdoğan'ın kaybetmesi, Berlin'den Washington'a kadar çok sayıda başkentte şampanya patlatılarak kutlanacaktır' diyor. Çok beklersiniz, çok. Aziz Türk milleti varken siz daha çok beklersiniz." dedi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca Eyyübiye ilçesindeki Batıkent Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadınlarla Buluşma Porgramı"nda konuştu.

Bozdağ, Türkiye'nin, bir dönemecin eşiğinde bulunduğunu, 14 Mayıs'taki seçimlerin, Türkiye'nin önünün, ufkunun açılması ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına güçlü devam etmesi bakımından tarihi bir dönemeç noktası olduğunu söyledi.

"Türkiye Yüzyılı için doğru adres ve doğru adam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" diyen Bozdağ, kadın, çocuk ve insan haklarının gelişmesi, kadınların onurlarına yaraşır saygınlık içerisinde her alanda var olmaları için çalıştıklarını anlattı.

AK Parti iktidarlarının, kadın hakları konusunda büyük değişime imza attığını dile getiren Bozdağ, yapılan reformlarla dünün olmazlarının ve konuşulmayanlarının, bugün Türkiye'nin normalleri arasına girdiğini vurguladı.

Bekir Bozdağ, gasbedilen hakları kadınlara iade eden liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtti.

- "14 Mayıs yeni bir bayram olacaktır"

AK Parti'nin, kadınlarla koşan ve büyüyen siyasal hareket olduğunu anımsatan Bozdağ, "Kadınların toplum hayatında, sosyal hayatta, kültürel hayatta, eğitim hayatında, istihdam hayatında, siyasi hayatımızda daha etkin olmasının önündeki engelleri bir bir kaldıran lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti'den önce böyle güçlü kadın örgütleri olan, siyasal hareketin içerisinde kadınların etkin olduğu herhangi bir siyasi parti Şanlıurfa'da ya da Türkiye'de var mıydı? Yoktu. Çünkü kadınlara inanmayan, onlara farklı bakan ilkel bir zihniyet vardı." diye konuştu.

Kadınların daha güçlü olması için gayret göstereceklerini, kadınlara inandıklarını ve güvendiklerini ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs yeni bir bayram, bir demokrasi bayramı, milli irade bayramı olacaktır. Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcını birlikte besmeleyle, tertemiz, 'Erdoğan, AK Parti' diyen oylarla başlatacağız. Şimdi o gün bayram ama o bayramı birileri farklı kutlayacak. İngiliz The Guardian gazetesinin eski dış politika şefi ne diyor? Diyor ki 'Erdoğan'ın kaybetmesi, Berlin'den Washington'a kadar çok sayıda başkentte şampanya patlatılarak kutlanacaktır'. Şimdi bakın, kim diyor? The Guardian gazetesinin eski dış politika şefi. 'Washington'dan Berlin'e kadar Erdoğan kaybederse şampanya ile kutlayacağız' diyor. Çok beklersiniz, çok. Şanlıurfalılar varken, aziz Türk milleti varken siz daha çok beklersiniz. Allah'ın izniyle, o gün Washington'dan Berlin'e kadar şampanyasını hazırlayıp bekleyenler olsun, ama temiz alınlarıyla seccadelerine kapanıp Allah'a şükreden ve millete teşekkür edenler de bayram edecektir. Bizim borcumuz milletimizedir, bizim minnetimiz milletimizedir. Milletimize olan minnetimizi ve borcumuzu daha çok çalışarak ödeyeceğiz."

- "15'ini kaybeden 16'ncıyı nasıl kazanacak"

Bozdağ, seçimi kaybedeceğini anlayan çevrelerin, seçim güvenliği tartışmalarını yeniden başlattığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı en güvenilir işlerin başında seçim gelmektedir. Dünyada en güvenli seçimi yapan ülke Türkiye'dir, en güvenli seçimi yapan da Yüksek Seçim Kuruludur." dedi.

Seçimleri partilerin yaptığını anlatan Bozdağ, seçimlerin organizasyonunun ve denetiminin ise Yüksek Seçim Kuruluna ait olduğunu aktardı. Sandıklarda partilerin temsilcilerinin bulunduğunu hatırlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bakın şimdiden sinyali almaya başladılar. 'Seçim gidiyor, bari bu güvenlik tartışmalarını yeniden başlatalım da kaybedişimize bir mazeret olsun'. Çok net söylüyorum, seçim güvenliğine ilişkin beyanda bulunanlar, açıklama yapanlar, kaybedecekleri seçime sadece bahane uyduranlardır. Bahaneye gerek yok. Zaten 15 seçim kaybetmişsiniz. Şimdi 16'ncısı da ufukta gözüküyor. 15'ini kaybeden, 16'ncıyı nasıl kazanacak?"

Türkiye'de iktidar değil muhalefet sorununun bulunduğunu vurgulayan Bozdağ, muhalefetin iktidar umudu veremediğini dile getirdi. Adalet Bakanı Bozdağ, şu görüşleri paylaştı:

"Sorun 20 yılda iktidar olamamış, bir defa iktidar alternatifi olma umudunu taraftarlarına, millete vermemiş bir muhalefette midir, yoksa her seçimde milletten iktidar yetkisini almış, iktidar olmuş, başarmış, milletin dua ve desteğini yanına almış olan iktidarda mıdır? Sorun 15 seçimdir kaybedende midir, 15 seçimi kazananda mıdır? Hiç dönüp bakıyorlar mı, 15 seçimdir kaybediyor bu adam niye kaybediyor? Siz 15 seçimdir kaybedeni niye hala başınızda tutarsınız? Onu da anlamış değilim. Muhalefeti değiştirmek de AK Parti'nin kadrolarına kaldı. 14 Mayıs akşamı, Türkiye'nin muhalefet sorununu da siz çözeceksiniz. Çünkü 'Tarih yazacağız' diyenlerin tarihini siz yazacak, onları siyasi tarihe siz havale edeceksiniz. 14 Mayıs, Türk siyasi hayatında genel başkan düzeyinde büyük tasfiyenin yaşanma sürecinin başlangıç günü olacaktır. O günün akşamından sonra pek çok siyasinin, genel başkanın 'Artık ben yokum' demek zorunda kalacağına hep beraber şahit olacağız. CHP'yi de diğer partileri de bu başarısız yöneticilerden siz kurtaracaksınız. Orada değişimi de yine siz yapacaksınız."

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