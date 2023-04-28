Avcılar'da yıkımı yapılan bina bir anda çöktü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenecek "2. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali"ne başvurular başladı.

Göbeklitepe Kültür Sanat Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ilki geçen yıl düzenlenen festivale 400'ün üzerinde başvuru alındı.



Başvuruları 25 Ağustos'a kadar sürecek festival, 10-12 Kasım'da organize edilecek.



Bu yıl kısa film ulusal ve uluslararası yarışma bölümlerine ek olarak "arkeoloji" temalı uzun metrajlı belgesel filmlerin de başvurusu alınacak.



Festivalde, finalist filmlerin gösteriminin yanı sıra yönetmen söyleşileri, özel gösterimler, arkeoloji semineri ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek.



Festivale başvurular "filmfreeway.com" adresinden yapılabilecek, organizasyonla ilgili diğer bilgilere de buradan ulaşılabilecek.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.