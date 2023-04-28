Akçakale'de yol yapım çalışmaları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Akçakale Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışması devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yol çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda ekipler, İstasyon Caddesinde asfalt serim işlemine başladı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, planlı ve titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Akçakale'mizi yolları, doğalgaz ve içme suyu projeleri, yeşillendirme çalışmaları ile yeniliklerle buluşturduk. Buluşturmaya da devam edeceğiz. İlçemizin dört bir tarafı adeta şantiyeye döndü. Alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarda asfalt serimi veya parke döşeme çalışması yapılıyor. İstasyon Caddemiz de kısa sürede hak ettiği ulaşım kalitesine kavuşacak. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.