Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 40. kilometresinde Mustafa Durap idaresindeki 06 CNB 473 plakalı otomobil ile karşı yönde seyreden Halil Çınar'ın kullandığı 58 TF 242 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.









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