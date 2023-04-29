AK Parti'li Yılmaztekin, Şanlıurfa'da kanaat önderleriyle buluştu

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ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Kemalettin Yılmaztekin, Şanlıurfa'da bazı kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Yılmaztekin, Akçakale ilçesinin Aşağı Cinpolat Mahallesi'nde düzenlenen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nın güçlenmesi için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Bugün 86 aşiret lideri, kanaat önderleri ve binlerce kişinin katılımıyla yemekli bir toplantı düzenlediklerini belirten Yılmaztekin, şöyle devam etti:

"Bu toplantıdaki amacımız daha önceki seçimlerde başka partilere oy veren aşiretlerin bizlere katılarak gücümüze güç katması ve bizi daha da güçlendirmesidir. Hamdolsun olumlu bir sonuca vardık. Burada toplananların çoğunluğu Cumhur İttifakı'nı, Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi destekleme noktasında gerekli sözü verdiler. Bizler 14 Mayıs'a giderken gücümüze güç katarak ilerliyoruz."

Kanaat önderlerinden Faruk Akbaş ise Yılmaztekin'in organize ettiği toplantıda, Kürt, Arap ve Türkmenler olarak bir araya geldiklerini dile getirdi.

Toplantıya 14 Mayıs öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini bildirmek için katıldıklarını aktaran Akbaş, "21 yıldır ülkeye yaptığı kazanımların devam etmesi için yine Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Milli savunmadaki hamlelerin artarak devam etmesi için yine Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. GAP Projesi'nin bitmesi ve ülkenin müreffeh yarınlara kavuşabilmesi için bugün hep birlikte yine Recep Tayyip Erdoğan diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanaat önderi Mehmet Ekinci de 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

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