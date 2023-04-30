Şanlıurfa'da lise öğrencileri uygulama derslerinde tahıl, sebze ve meyve yetiştiriyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, uygulama derslerinde tahıl, sebze ve meyve üretiyor.

Okulda 400 öğrenci, tarım alanında deneyimli öğretmenlerle 205 dönümlük tarlada uygulamalı eğitim görüyor.

Tarım Teknolojileri öğretmeni Erkan Yıldırım, AA muhabirine, okul bünyesinde 240 dönüm arazi bulunduğunu söyledi.

Arazide birçok çeşit ürün yetiştirdiklerini belirten Yıldırım, öğrencilerin yaptığı üretimle ilçe ekonomisine destek sunduğunu ifade etti.

Öğrencilerin tarla derslerini uygulamalı gördüğünü anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Toplam üretim yapılan arazi varlığımız 205 dönüm. Arazimize buğday, mercimek, biber, bamya, lavanta, meyveler ve yonca ekiyoruz. Öğrencilerimizle uygulamalı ders de yapıyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz hasadı ve ekimin nasıl yapıldığını öğreniyor. Bu alanlarda ürettiğimiz tarım ürünlerinden elde edilen gelir hem okulumuzun döner sermayesine katkı hem de ilçemize ekonomik destek sağlıyor. Genel olarak arazilerde üretim yapıyoruz. Aynı zamanda seralarda da iklime bağlı olmadan üretim faaliyetlerimiz bulunuyor. Bu seralarımızda kışlık ve yazlık ürünlerin üretimini yapıyoruz, 3 seramız var."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.