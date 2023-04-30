Tel Abyad’ta 2 polis memuru şehit oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tel Abyad’ta 2 polis memuru şehit oldu

AA

Tel Abyad’ta 2 polis memuru şehit oldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 2 polis memurunun şehit olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Tel Abyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında patlayıcı maddenin infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"PKK-PYD terör örgütünün ülkemiz genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemeler tespit edilmiş olup, olaya müdahale esnasında bu patlayıcı maddeler infilak etmiştir. Olay esnasında 2 polis memurumuz ile 1 yerel polis memuru şehit olmuştur. 4’ü yerel olmak üzere toplam 11 polis memuru hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz Akçakale Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Siverek'te AK Parti seçim irtibat bürosu açıldı
YEREL HABERLER Siverek'te AK Parti seçim irtibat bürosu açıldı
Karbel Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor: 0-1
YEREL HABERLER Karbel Karaköprü Belediye Spor - Belediye ...
Şanlıurfa'da lise öğrencileri uygulama derslerinde tahıl, sebze ve meyve yetiştiriyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da lise öğrencileri uygulama derslerinde ...
Erbakan: Milli görüşü 21 sene sonra yeniden Meclis'e taşıyacağız
YEREL HABERLER Erbakan: Milli görüşü 21 sene sonra yeniden Meclis'e ...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da konuştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ...
Şanlıurfa'da otomobil ve motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobil ve motosiklet hırsızlığı ...
AK Parti'li Yılmaztekin, Şanlıurfa'da kanaat önderleriyle buluştu
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaztekin, Şanlıurfa'da kanaat ...
Bozdağ: 'Orta Doğu bataklığına kodlanmış kafalar' olarak yaftalayan zihniyetle karşı karşıyayız
YEREL HABERLER Bozdağ: 'Orta Doğu bataklığına kodlanmış kafalar' ...
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Şanlıurfa'da konuştu:
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Şanlıurfa'da ...
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Adalet Bakanı Bozdağ, canlı yayında soruları yanıtladı:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, canlı yayında soruları ...
Şanlıurfa'da okulu basıp, tüfekle 3 kişiyi yaralayan lise öğrencisi tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da okulu basıp, tüfekle 3 kişiyi yaralayan ...
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Şanlıurfa'da konuştu:
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Şanlıurfa'da konuştu:
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 ...
Şanlıurfa'da tüfekle 3 kişiyi yaralayan öğrenci tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da tüfekle 3 kişiyi yaralayan öğrenci ...
Bakan Bozdağ: Türkiye'nin geleceğini terör örgütleri tayin edemez
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Türkiye'nin geleceğini terör örgütleri ...
Akçakale'de yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Akçakale'de yol yapım çalışmaları sürüyor
Engelli Emine Togg ile şehir turu attı
YEREL HABERLER Engelli Emine Togg ile şehir turu attı
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
"2. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali"ne başvurular başladı
YEREL HABERLER "2. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali"ne ...
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonda 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonda 1 zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.