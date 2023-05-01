Şanlıurfa'da iki araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Akçakale kara yolunun 15. kilometresinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 BJY 312 plakalı hafif ticari araç ile 63 PT 923 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan, aralarında sürücülerin de bulunduğu 6 kişi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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