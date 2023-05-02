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ŞANLIURFA (AA) - Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, kantinlerdeki gıda ve içeceklerin fiyat etiketleriyle birlikte satışa uygun olup olmadığını denetledi.

Denetimler sırasında kantinlerde yasak olan ürünlerin bulunup bulunmadığını da inceleyen ekipler, kantin işletmecilerine uyarılarda bulunarak, kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı.



Denetim esnasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını önemseyen ve kurallara riayet eden kantin işletmecilerine teşekkür ederek, denetimlerin devam edeceğini belirtti.



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