Karacadağ Kayak Merkezi'nde tesis çalışmaları sürüyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Siverek ilçesinde bulunan ve halk arasında "Güneydoğu'nun Uludağ"ı olarak nitelendirilen Karacadağ Kayak Merkezi'nde başlatılan tesis çalışması devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla kış turizmine katkı sağlayacak olan Karacadağ Kayak Merkezindeki otel inşaat çalışması sürüyor.



Karacadağ Kayak Merkezinde bodrum, zemin, 1. ve 2.kat olmak üzere 3 bin 600 metrekare 2 kapalı alandan oluşacak tesis içerisinde restoran, kafeterya 18 adet oda yer alacak. Merkezde 2 otopark da yer alacak.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.





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