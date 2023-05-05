Şanlıurfa Ticaret Borsası

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu fıstığın kilogramı 190 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL)

En yüksek (TL) Buğday Kg 8,71

9,00 Mısır Kg 5,39

5,71 Çigit Kg 5,00

5,39 Preseli pamuk Kg 33,25

40,00 Kırmızı kabuklu fıstık Kg 190,00

190,00

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