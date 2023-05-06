Şanlıurfa merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Muş'ta bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 25 bin lira, 23 telefon,15 sim kart, 6 flash bellek, 2 hard disk, 5 hafıza kartı, 4 sim kart bloğu, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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