GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildekiler için kurtarma çalışması başlatıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 5'i çocuk 6 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Hasan Çetin yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobil, Merkez Haliliye ilçesi Ulubağ Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine itfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine dalgıç polisler ve aracın çıkarılması için vinç de sevk edildi.

Sürücünün, kaza sırasında kendisini otomobilden atarak kurtulduğu öğrenildi.

Otomobilde sürücünün eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm (1) Çetin'in bulunduğu değerlendiriliyor.



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