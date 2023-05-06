Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 5'inci kişinin cesedi bulundu

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da içinde 5'i çocuk 6 kişinin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda 5'inci kişinin cesedine ulaşıldı.

Hasan Çetin yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobilin merkez Haliliye ilçesi Ulubağ Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düşmesinin ardından gece ara verilen çalışmalara sabah yeniden başlandı.

İtfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgede otomobilin düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre ileride sürücünün eşi özlem Çetin'in (31) cesedi bulundu.

Çetin'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurulu morguna kaldırıldı.

Bölgede otomobilde olduğu değerlendirilen Aysun Çetin'in (9) arama çalışması ise sürüyor.

Otomobil sürücüsünün atlayarak yaralı kurtulduğu kazada sürücünün 4 çocuğunun cenazesi bulunmuştu.​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.