Şanlıurfa'da 5 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Henüz sürücülerinin ismi ve plakası öğrenilemeyen 5 otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun kent girişinde zincirleme kazaya karıştı.

Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.​​​​​​​

Otomobillerin çekici yardımıyla kaldırıldığı yolda, ulaşım yaklaşık yarım saat tek şeritten sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.