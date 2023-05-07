Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 20 D 4704 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 42 ABV 481 plakalı otomobil, Eyyübiye ilçesinin Uğurlu Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

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