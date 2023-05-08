Şanlıurfa'da asayiş

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ensar Mahallesi'nde P.H'ye ait evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını C.Ç. ile R.H'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Polis ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri H.D'yi durdurdu.



Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan H.D. işlemleri için emniyete götürüldü.

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