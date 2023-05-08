Şanlıurfa'da engelli depremzedeler bakımı yapılan yaşam merkezinde faaliyetlerine başladı

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Depremde bazı kısımları hasar gören Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Yaşam Merkezi, bakım ve onarım çalışmalarının ardından yaklaşık 300 zihinsel ve bedensel engelliye yeniden hizmet vermeye başladı.

Kentte 2014 yılında kurulan ve engelli bireylerin sosyal hayata daha çok katılımını, üretimde daha çok yer almalarını amaçlayan yaşam merkezinde bilgisayar odaları, çok amaçlı salon, yüzme havuzu, spor salonu ve basketbol sahası gibi sosyal alanlar bulunuyor. Merkezde bakır, seramik, resim ve spor kursları gibi 18 branşta verilen eğitimlere katılan 300 engelli, bir yandan sosyalleşiyor diğer yandan da meslek öğreniyor.

Depremden sonra başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan merkez, yeniden engelli bireylerin hizmetine girdi. Engelli kursiyerler, verilen arayı telafi etmek için çalışıyor.

Merkezin Müdürü Habib İpar, AA muhabirine, merkezin Şanlıurfa'daki bütün engel gruplarına hizmet eden Türkiye'nin en büyük tesislerinden olduğunu söyledi.

Merkezde deprem nedeniyle bazı kısımlarda meydana gelen hasarın bakım ve onarım çalışmaları ile giderildiğini belirten İpar, merkezin engellilere yeniden hizmet vermeye başladığını ifade etti.

Engelli ve özel çocuklarla tekrar buluşmaktan hem onların hem kendilerinin mutlu olduğunu anlatan İpar, şöyle konuştu:

"Deprem sürecinde burada kursu veren hocalarımızla gruplar oluşturduk. Üçerli gruplar halinde özel çocuklarımızın evlerini ziyaret ettik. Onlara evlerinde ne yapacaklarını, nasıl davranacaklarını anlattık, psikolojik destek verdik ayrıca moral düzeltici bazı aktivitelerde bulunduk. Bu süreç içerisinde boş durmadık. Şimdi ekibimizle birlikte programlarımızı yoğunlaştırdık. Yıl sonuna kadar bu programlarımızı hızla devam ettireceğiz. Deprem nedeniyle ara verdiğimiz aktivitelerimizi, sportif faaliyetlerimizi ve tüm faaliyetlerimizi iki katı arttırarak çocuklarımıza daha güzel hizmet vermeye çalışacağız."

İpar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e engellilere verdiği destek için teşekkür etti.

- "Aileler merkezin açılmasını dört gözle bekledi"

El sanatları kursu eğitmeni Eda Özdemir ise deprem nedeniyle bir süre ara verilen derslere tekrar başladıklarını anlattı.

Engelli kursiyerlerin evlerinden sonraki sıcak yuvalarına kavuştuklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Etkinliklere mutlu şekilde devam ediyorlar. Bizim çocuklarımız çok özel oldukları için merkezdeki uzman ekibimizle birlikte onlara çok yumuşak, naif yaklaştık. Böylelikle bize yaşadıkları sorunları çok güzel anlattılar. Depremde veya selde başlarına gelenleri anlattılar. Yaşam merkezinin onlara kattığı öz güvenle yaşadıklarını çok kolay atlattılar. Çocuklar onarım sürecinde evde olmak zorunda kaldılar, belirli bir süre faaliyetlere ara verildi mecburen. Aileler merkezin açılmasını dört gözle bekledi. Çocuklarımız da koordinasyon merkezine geldikten sonra eski hayatlarına muazzam bir şekilde uyum sağladı."

- "Arkadaşlarıma kavuştum"

Bedensel engelli Tuba Eğridağ da verilen arada evde kaldığını ve çok sıkıldığını söyledi.

Merkezin yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Eğridağ, "Burası açıldığı için çok memnunum, çok mutluyuz. Depremde çok şeyler yaşadık, evde oturduğum için çok sıkılıyordum. Buraya gelip çok güzel şeyler yapıyoruz. Arkadaşlarıma kavuştum, hocalarımı da çok seviyorum. " dedi.

Merkezdeki eğitimlere katılan engellilerden Elif Boğa ise depremden kaynaklanan aranın çok sıkıcı olduğunu ve merkezin açılmasını dört gözle beklediklerini belirterek, "İyi ki buraya gelmişiz, çok seviyoruz. Hocalarımızı da burayı da özlemiştik." diye konuştu.



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