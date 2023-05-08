Şanlıurfa'da AK Parti'nin "Dijital Seçim Ofisi" açıldı

ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Abdulkadir Emin Önen'in "Dijital Seçim Ofisi" açıldı.

Milletvekili adayı Emin Önen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk Dijital Genç Seçim Ofisi'ni açmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ofis içerisinde yeni nesil teknolojik birçok alanın bulunduğunu belirten Önen, ücretsiz internet, sanal gerçeklik deneyimleri, VR gözlük ve birçok dijital yeniliğin ofiste yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin teknoloji hamlelerini sanal gerçeklikle, ofis aracılığıyla gençlere tanıttıklarını vurgulayan Önen, şunları kaydetti:

"İnşallah bu seçim bürosu ile gençlerimizin fikirlerini aldığımız, onlarla hasbihal ettiğimiz her türlü projeye açık olduğumuz bir dijital ofis açıyoruz. Ne var bu ofisin içinde öncelikle sınırsız internet var. Biz gençlerimizin dünyadan kopmadan, sosyal medyadan kopmadan birlikte sohbet edeceğimiz aynı zamanda dünyayı yakından takip edeceğimiz bir ofis açıyoruz. İçeride yeşil duvar var, yerinizde oturduğunuz yerde TCG Anadolu'nun üzerinde fotoğraf çektirebileceksiniz. ATAK helikopterlerinin önünde fotoğraf çektirebileceksiniz. SİHA'ların İHA'ların Toog'ların yanında fotoğraf çektirebileceksiniz.



Yine yenilikler olarak oturduğumuz yerde Ayasofya'yı VR gözlüklerle dolaşabileceksiniz. Yine içeride bir dilek ağacımız var. O dilek ağacında da taleplerinizi isteklerinizi projelerinizi hayallerinizi paylaşacaksınız biz de onların sesi olarak Ankara'ya taşıyacağız. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önem sayesinde bizler bugün buralardayız. Onun verdiği güven bizim başımızın tacı. O adeta bir okul gibiydi biz onun tecrübelerinden istifade ettik."

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