Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Durdu Gül Ö. yönetimindeki 01 LG 855 plakalı otomobil, Bozova - Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından sürücü, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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