Manisa'da aranan cinayet şüphelisi Şanlıurfa'da yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Manisa'da silahla kasten adam öldürme suçunda aranan şüpheli, Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptığı çalışmalarda geçen yıl Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen silahla kasten adam öldürme olayının şüphelisi V.B'nin Şanlıurfa'da saklandığını tespit etti.

Haliliye ilçesinin Devleşti Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, V.B'yi gözaltına aldı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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