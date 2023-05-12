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Manisa'da aranan cinayet şüphelisi Şanlıurfa'da yakalandı

AA

Manisa'da silahla kasten adam öldürme suçunda aranan şüpheli, Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Manisa'da aranan cinayet şüphelisi Şanlıurfa'da yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Manisa'da silahla kasten adam öldürme suçunda aranan şüpheli, Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptığı çalışmalarda geçen yıl Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen silahla kasten adam öldürme olayının şüphelisi V.B'nin Şanlıurfa'da saklandığını tespit etti.

Haliliye ilçesinin Devleşti Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, V.B'yi gözaltına aldı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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