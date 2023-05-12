Şanlıurfa'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım sezonunun başlamasıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla traktör sürücüleri uyarılarak reflektör dağıtıldı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı'nca traktörlerin karıştığı kazaların azaltılması ve can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla "reflektör tak, görünür ol" kampanyası kapsamında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Siverek-Viranşehir kara yolu 1. kilometresinde yapılan uygulamada, sürücülere alınması gereken önlemler konularında bilgi veren Siverek Trafik Jandarma ekipleri, römorklara reflektör takıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz'in de katıldığı uygulamada sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.