Şanlıurfa Ticaret Borsası

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 39,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL)

En yüksek (TL) Buğday Kg 9,00

9,00 Arpa Kg 5,26

5,26 Kütlü pamuk Kg 15,00

15,00 Preseli pamuk Kg 5,00

39,50 Pamuk yağı Kg 19,00

19,00

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