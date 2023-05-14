Şanlıurfa'da üzerine kaya düşen genç hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üzerine kaya düşen 21 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Çepni Mahallesi'nde tarla sularken üzerine kaya devrilen Berzan Ökten, ağır yaralandı.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Ökten, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ökten'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.