Şanlıurfa Valiliğinden "toplu oy kullanıldığı" iddiasına ilişkin açıklama:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa Valiliğinden "toplu oy kullanıldığı" iddiasına ilişkin açıklama:

AA

Şanlıurfa Valiliğinden "toplu oy kullanıldığı" iddiasına ilişkin açıklama:

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada yer alan Harran ilçesinde toplu oy kullanıldığı ve sandık görevlilerinin darbedildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Harran ilçesi Minare köyünde toplu oy kullanıldığı ve sandık kurulu üyelerinin darbedildiği iddialarına istinaden açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine Minare köyündeki 1113 sayılı seçim sandığına İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile gidilerek yapılan tahkikatta, toplu oy kullanılmadığı ve sandık görevlilerinin darbedilmediği ekteki tutanakla tespit edilmiştir. Sosyal medyadan paylaşım yapan kişiler ile ilgili adli işlemler başlatılmıştır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da üzerine kaya düşen genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da üzerine kaya düşen genç hayatını ...
Sandık başında `toplu oy kullanımı´ kavgaları (2)
YEREL HABERLER Sandık başında `toplu oy kullanımı´ kavgaları (2)
Sandık başında `toplu oy kullanımı´ kavgaları
YEREL HABERLER Sandık başında `toplu oy kullanımı´ kavgaları
Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir şüpheli ...
Şanlıurfa'da seçim kavgası kamerada
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da seçim kavgası kamerada
Bakan Bozdağ, oyunu kullandı
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ, oyunu kullandı
Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da oyunu kullandı:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da oyunu kullandı:
Şanlıurfa'da tadilat yapılan evin bahçesinde iki el bombası bulundu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da tadilat yapılan evin bahçesinde iki el ...
Şanlıurfa'da akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Bakan Bozdağ: Seçim sonrası iftira atanlar, 'Erdoğan kazandı' demek zorunda kalacak
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Seçim sonrası iftira atanlar, 'Erdoğan ...
Şanlıurfa'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
Annesi ve 4 kardeşinin ardından Aysun´un da cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Annesi ve 4 kardeşinin ardından Aysun´un da cansız ...
Şanlıurfa'da depremlerde ağır hasar gören 63 okulun yerine yenileri yapılacak
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da depremlerde ağır hasar gören 63 okulun ...
Manisa'da aranan cinayet şüphelisi Şanlıurfa'da yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da aranan cinayet şüphelisi Şanlıurfa'da ...
Balıklıgöl artık berrak
YEREL HABERLER Balıklıgöl artık berrak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.