Şanlıurfa Ticaret Borsası

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL)

En yüksek (TL) Arpa Kg 5,90

6,27 Buğday Kg 8,60

9,80 Mısır Kg 4,10

5,80 Kütlü pamuk Kg 13,50

17,00 Preseli pamuk Kg 27,00

40,00 Yağlık çiğit Kg 3,75

5,22

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