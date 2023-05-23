Beyinlerindeki baloncuğun erken teşhisi 4 hayatı kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyinlerindeki baloncuğun erken teşhisi 4 hayatı kurtardı

AA

Beyinlerindeki baloncuğun erken teşhisi 4 hayatı kurtardı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve beyin damarında anevrizma (baloncuk) olduğu tespit edilen 4 hasta, Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesinde başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan Kıymet Akceylan (48), Lokman Barış (47), Lamih Aiseoglu (59) ve Eyyüp Süleyman Dodanlı (7) şiddetli baş ağrısı şikayeti ile hastane başvurdu.

Harran Üniversitesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Veysel Kaya tarafından yapılan muayenelerde hastaların beyin damarında anevrizma (baloncuk) oluştuğu belirlendi.

Kaya tarafından kasıktan yapılan beyin anjiyo operasyonuyla beyinde oluşan damar baloncuğu ortadan kaldırılarak hastaların hayata tutunması sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Veysel Kaya, hastaneye başvuran 4 hastaya, yapılan tetkikler sonucunda anevrizma teşhisi konulduğunu söyledi.

Anevrizmada erken teşhisin önemini anlatan Kaya, "Hastanemize ayakta başvuran 2 erkek ve bir kadın hastamız ile gün sonunda acil bir vaka olarak 7 yaşında erkek bir çocuğumuz getirildi. Yapılan tetkikler sonucunda hastalarımızda anevrizma teşhisi koyduk. İlk etapta acil olan 7 yaşındaki çocuğumuzun operasyonunu gerçekleştirdik. Hastamızı anjiyografi ünitesine alarak kapalı yöntemle (anjiyografi yöntem), açık beyin ameliyatına gerek kalmadan kasık damarından girilerek hastanın baloncuğu tedavi edilip sağlığına tekrar kavuştu" dedi.

Beyin baloncuğu operasyonunun kapalı yöntemle yapıldığını vurgulayan Dr. Kaya, şunları kaydetti:

"47 yaşındaki erkek hastamız yaklaşık altı ay önce beyin kanaması ile Şırnak’tan bize başvurdu. Beyninin sağ tarafta kanamaya neden olan baloncuğu tedavi edilen hastamız 20 gün yoğun bakım sürecinden geçip sağlığına kavuştu. Beyninde toplam beş baloncuğu, biri acil olmak üzere ikisi ayaktan başvuru ile tüm beyin baloncukları kapalı yöntemle, açık beyin ameliyatına gerek kalmaksızın başarılı bir şekilde tedavi ettik. Hastamızı yıllık anjiyo kontrolleri ile takibe aldık. Diğer bir hastamız ise 59 yaşındaki romatizması ve hipertansiyonu olan erkek bir hastamızdı. Dış merkezde beyin baloncuğundan şüphelenilmesi üzerine tarafımıza başvurdu. Yaptığımız DSA’da (Beyin Anjiyografi) beyin baloncuğu tespit edip tedavisini kapalı yöntemle, açık beyin ameliyatına gerek kalmadan başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 48 yaşındaki kadın hastamız ise dış merkezden tarafımıza beyin baloncuğu ön tanısıyla başvurdu. Hastamızın son bir aydır giderek şiddetlenen daha önce olmayan baş ağrıları mevcuttu. Hastanın yapılan DSA’sında (Beyin Anjiyografi) beyin sağ tarafında büyük bir baloncuk tespit edildi. Hastamızın beyin baloncuğu kapalı yöntemle, kasık damarından girilerek açık beyin ameliyatına gerek kalmadan başarılı bir şekilde tedavi edildi, hastamız sağlığına kavuştu."

Dr. Kaya, desteklerinden dolayı HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ve Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kaplumbağa tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kaplumbağa tedavi ...
Şanlıurfa'da yaralı bulunan orman baykuşu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da yaralı bulunan orman baykuşu tedavi ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Antakya Medeniyetler Korosu, Şanlıurfa'da konser verdi
YEREL HABERLER Antakya Medeniyetler Korosu, Şanlıurfa'da konser ...
Şanlıurfa'da 53 kilo 750 gram skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 53 kilo 750 gram skunk ele geçirildi
Şanlıurfa´da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da akraba iki aile arasında arazi kavgası: ...
Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi ...
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 7 kişi ...
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu, sera ve tarlalara zarar verdi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sağanak ve dolu, sera ve tarlalara zarar ...
TMOK'tan Şanlıurfa'da 250 kız öğrenciye spor malzemesi desteği
YEREL HABERLER TMOK'tan Şanlıurfa'da 250 kız öğrenciye spor ...
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.