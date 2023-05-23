Beyinlerindeki baloncuğun erken teşhisi 4 hayatı kurtardı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve beyin damarında anevrizma (baloncuk) olduğu tespit edilen 4 hasta, Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesinde başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan Kıymet Akceylan (48), Lokman Barış (47), Lamih Aiseoglu (59) ve Eyyüp Süleyman Dodanlı (7) şiddetli baş ağrısı şikayeti ile hastane başvurdu.

Harran Üniversitesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Veysel Kaya tarafından yapılan muayenelerde hastaların beyin damarında anevrizma (baloncuk) oluştuğu belirlendi.

Kaya tarafından kasıktan yapılan beyin anjiyo operasyonuyla beyinde oluşan damar baloncuğu ortadan kaldırılarak hastaların hayata tutunması sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Veysel Kaya, hastaneye başvuran 4 hastaya, yapılan tetkikler sonucunda anevrizma teşhisi konulduğunu söyledi.

Anevrizmada erken teşhisin önemini anlatan Kaya, "Hastanemize ayakta başvuran 2 erkek ve bir kadın hastamız ile gün sonunda acil bir vaka olarak 7 yaşında erkek bir çocuğumuz getirildi. Yapılan tetkikler sonucunda hastalarımızda anevrizma teşhisi koyduk. İlk etapta acil olan 7 yaşındaki çocuğumuzun operasyonunu gerçekleştirdik. Hastamızı anjiyografi ünitesine alarak kapalı yöntemle (anjiyografi yöntem), açık beyin ameliyatına gerek kalmadan kasık damarından girilerek hastanın baloncuğu tedavi edilip sağlığına tekrar kavuştu" dedi.

Beyin baloncuğu operasyonunun kapalı yöntemle yapıldığını vurgulayan Dr. Kaya, şunları kaydetti:

"47 yaşındaki erkek hastamız yaklaşık altı ay önce beyin kanaması ile Şırnak’tan bize başvurdu. Beyninin sağ tarafta kanamaya neden olan baloncuğu tedavi edilen hastamız 20 gün yoğun bakım sürecinden geçip sağlığına kavuştu. Beyninde toplam beş baloncuğu, biri acil olmak üzere ikisi ayaktan başvuru ile tüm beyin baloncukları kapalı yöntemle, açık beyin ameliyatına gerek kalmaksızın başarılı bir şekilde tedavi ettik. Hastamızı yıllık anjiyo kontrolleri ile takibe aldık. Diğer bir hastamız ise 59 yaşındaki romatizması ve hipertansiyonu olan erkek bir hastamızdı. Dış merkezde beyin baloncuğundan şüphelenilmesi üzerine tarafımıza başvurdu. Yaptığımız DSA’da (Beyin Anjiyografi) beyin baloncuğu tespit edip tedavisini kapalı yöntemle, açık beyin ameliyatına gerek kalmadan başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 48 yaşındaki kadın hastamız ise dış merkezden tarafımıza beyin baloncuğu ön tanısıyla başvurdu. Hastamızın son bir aydır giderek şiddetlenen daha önce olmayan baş ağrıları mevcuttu. Hastanın yapılan DSA’sında (Beyin Anjiyografi) beyin sağ tarafında büyük bir baloncuk tespit edildi. Hastamızın beyin baloncuğu kapalı yöntemle, kasık damarından girilerek açık beyin ameliyatına gerek kalmadan başarılı bir şekilde tedavi edildi, hastamız sağlığına kavuştu."

Dr. Kaya, desteklerinden dolayı HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ve Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan'a teşekkür etti.

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