Şanlıurfa'da 74 kilo 800 gram skunk ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 74 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent girişinde 2 aracı durdurdu.



Yapılan aramada, 74 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Araçtaki 3 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.



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