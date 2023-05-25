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Şanlıurfa'da 16 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA

Şanlıurfa'da 16 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent girişinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 14 kilo 500 gram metamfetamin ile 2 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Araçtaki 1 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

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