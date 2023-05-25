İYİ Parti Güneydoğu Kırsal Kalkınma Başkanı Yıldızsoy partisinden istifa etti

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - İYİ Parti Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kırsal Kalkınma Başkanı Berivan Gökoğlu Yıldızsoy, Millet İttifakı içerisinde yaşanan polemikler nedeniyle partisinden istifa ettiğini, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde ise Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini belirtti.

Yıldızsoy, yaptığı açıklamada, iki yıldır İYİ Parti'de üyeliğinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de taktığı rozetle katıldığım ve İYİ Parti'ye üye ettiğim 1000 kişiyle 25 Mayıs 2023 itibarıyla mevcut sorunlar, gerek ittifak içinde yaşanan polemiklerden dolayı istifa ediyorum. Partideki tüm görevlerimden ayrılıp, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.