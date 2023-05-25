Şanlıurfa'da terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce kentte belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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