Şanlıurfa'da belindeki korsede uyuşturucu saklayan zanlı yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda bir aracı durdurdu.
Araçtaki şüphelinin belindeki korseye gizlenmiş iki paket halinde 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kilo 50 gram eroin bulundu.
Şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.