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Şanlıurfa'da hiperhidroz rahatsızlığı olan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

AA

Şanlıurfa aşırı terleme (Hiperhidroz) rahatsızlığı bulunan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'da hiperhidroz rahatsızlığı olan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa aşırı terleme (Hiperhidroz) rahatsızlığı bulunan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, el ve ayaklarında çok ciddi terlemesi bulunan Ferhat Kırmızı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Servisine başvuruda bulundu.

Göğüs Cerrahi Uzman Dr. Ahmet Mehmet Doblan, tarafından yapılan muayenede hastaya hiperhidroz tanısı konuldu.

Doblan ve ekibi tarafından yapılan operasyonla Kırmızı sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Doblan, hastanın özellikle el ve ayaklarında çok ciddi terlemesi bulunduğunu söyledi.

Kırmızı'nın son 3 yılda rahatsızlığının artığını ifade eden Doblan, "Hastamızda aşırı terleme sorunu vardı. Özellikle el ve ayaklarında çok ciddi terlemesi vardı. Bu sorunları son üç yılda giderek arttı. Bize geldiğinde aynı sorunları devam ediyordu. Opera olmasına karar verdik. Çift taraflı kapalı akciğer cerrahisi uyguladık. Ameliyattan sonraki ilk günde çok güzel sonuçlar elde ettik. Aşırı terleme sorunu olan bütün insanlara bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Ferhat Kırmızı ise başarılı bir ameliyat geçirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hocamız yapılan tetkikler sonucunda 'hiperhidroz' tanısı koydu. Ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyatımız çok başarılı bir şekilde gerçekleşti. Başta hocam olmak üzere tüm hemşirelere sağlık personellerine çok teşekkür ederim. Minnettarım kendilerine." dedi.

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