Şanlıurfa'da aranan zanlılar yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan iki zanlı gözaltına alındı.



Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda ekiplerce ilçe merkezinde yapılan kontrollerde, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla aranan F.T. ile "taksirle birden fazla kişinin yaralanması" olayından aranan M.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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