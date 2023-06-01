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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siverek Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı

AA

Siverek Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce (HEM) Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle yıl sonu sergisi açıldı.

Siverek HEM Müdürlüğü'nce Lezgo Park'ta açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca el emeği, göz nuru hazırladıkları ürünler sergilendi.

Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, sergilenen eserlerin birbirinden değerli ve güzel olduğunu söyledi.

Halk Eğitim Merkezlerinde çok iyi imkanların sunulduğunu belirten Gölbaşı, "İki günü bir olan zarardadır. Bu sürekli bize öğrenmeyi öğütleyen bir hadistir. İnsanoğlu da esasında çocukluğunda, gençliğinde ve yetişkinliğinde ya bir bilim ile uğraşıp öğrenmeli ya da bir zanaatla kendisini geliştirmelidir. Bu konuda halk eğitim merkezlerimiz hayat boyu öğrenme konusunda çok güzel imkanlar ve fırsatlar sunuyor. Bu sadece bir eğlence işi değil aynı zamanda bir meslek öğretiyor. Çağımızda bu tür hobileri bu tür zanaatları ev ekonomisine kazandırma anlamında çok güzel imkanlar var, internette satış imkanları oluyor. Ben bu yönüyle bütün halkımızı kurslara katılmaya davet ediyorum. Bütün kursiyerlerimize usta öğreticilerimize arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Siverek HEM Müdürü Mahmut Kışlar da merkezde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yaklaşık 230 usta öğretici ile hizmet verdiklerini söyleyen Kışlar, "20'ye yakın kurum ile iş birliği halindeyiz. Siverek Belediyesi, kaymakamlık, büyükşehir belediyesi ve cezaevi gibi kurumların talep ettiği kurslarımız aktif bir şekilde devam ediyor. Kurslarımız spor, müzik, mesleki ve kişisel gelişim kursları gibi çok çeşitlilik arz ediyor. Halk eğitim merkezi olarak sabah 7 ile gece 22 arasında kurs açabiliyoruz." diye konuştu.

Sergi açılışına 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Tarkan Öztürk, Siverek Belediye Başkan Vekili Hamit Akıl, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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