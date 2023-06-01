Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kerkenez ve 2 ebabil tedavi altına alındı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kerkenez ile 2 ebabil yavrusu tedavi altına alındı.

Kent merkezinde ve kırsal bölgede bölgesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde 1 kerkenez kuşu ile 2 ebabil kuşu yavrusu bulundu.

Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Kuşların tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

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