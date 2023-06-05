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Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan Dünya Çevre Günü mesajı

AA

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan Dünya Çevre Günü mesajı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, 5 Haziran'ın Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında "Dünya Çevre Günü" olarak ilan edilen, sağlıklı ve yaşanabilir çevre konularının önemini vurgulayan gün olduğunu belirtti.

Çevreyi koruma çabalarının günümüzde bu denli özel konumda tutulma gayesinin insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını, bununla birlikte gelecek nesillere de bu güzel mirası bırakmayı mümkün kılmak olduğunu ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık olarak 4,5 milyar yıldır var olan dünyada, insanlık olarak kısa bir zamandan beri bulunuyoruz. Ancak bu kısa zamanda, insanlığın verdiği büyük zararlarla ne yazık ki dünyamızın olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. Bilinmelidir ki çevreye verdiğimiz zarar, aslında direkt olarak insanlığa verdiğimiz zarardır. Dolayısıyla dünyamıza ve doğamıza verdiğimiz önem, insanlığa verdiğimiz önemle eş değerdir. Bizler doğayla uyum içinde yaşamak zorundayız, çünkü gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Bu nedenle, çevre bilinciyle hareket etmeli, asıl evimizin dünya olduğunu hatırlamalı ve çok geç olmadan doğal dengeyi korumak adına adımlar atmalıyız. Temiz bir dünyada yaşamak ve gelecek kuşaklara temiz bir dünya bırakmak, devletimizin temel hedeflerinden biridir. Her bir vatandaşımızın da aynı şekilde temel hedefi bu olmalıdır. Dünyamızı gerektiği gibi koruyabilmek ve esas yuvamıza sahip çıkabilmek umuduyla, Şanlıurfalı hemşehrilerimizin 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum. Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe sahip olmalarını ve doğanın bize sunduğu güzelliklerin ilelebet var olmasını temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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