Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Hikmet A. idaresindeki 63 AFJ 933 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Birecik kara yolunun 70. kilometresinde, Halil E'nin kullandığı 10 AZ 344 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Suruç ve Birecik devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan otomobilde bulunan Ülkü Eroğlu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, diğerlerinin ise tedavisi sürüyor.