TİHCAD'dan Şanlıurfa'da öğrencilere yönelik Dünya Çevre Günü etkinliği

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ŞANLIURFA (AA) - Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneğince (TİHCAD), 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir okulun öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TİHCAD tarafından Üçpınar İlkokulu öğrencilerine yönelik "tarihin sıfır noktasında tekstilde sıfır atık projesi" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında okulun 70 öğrencisi "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi gezdi, ülke ve dünya tarihi açısından taşıdığı tarihi önem hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ziyaretin ardından okula dönen öğrenciler, TİHCAD'ın kurumsal üyesi olan Lefaxx ile birlikte düzenlenen "Tekstilde sıfır atık- geri dönüşüm sanatı" etkinliğine katıldı.

Öğrenciler kot pantolon üretimi sırasında ortaya çıkan kumaş atıklarından Göbeklitepe tablosu yaptı.

Tüm gün süren etkinlik sırasında öğrenciler hem eğlendi hem de tekstilde sürdürülebilirliği öğrendi.

TİHCAD Başkanı Ergin Aydın, Dünya Çevre Günü kapsamında geldikleri Şanlıurfa'da sınırın sıfır noktasında bulunan Üçpınar İlkokulu öğrencilerine Göbeklitepe'yi gezdirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çevre Haftası'nda, tekstilde sıfır atık projesi ile tekstilde sürdürülebilirlik bilincini aşılamayı amaçlıyoruz. Çocuklara kot kumaşı parçalarından Göbeklitepe tablosu yaptırarak, tekstil atıklarının sanatla birleşince ne kadar güzel bir şekilde değerlendirilebileceğini, atıkların sanat eserine dönüşebileceğini göstermek istedik."

Öğrencilerin kot kumaşından yaptığı Göbeklitepe tablosu ilerleyen günlerde üniversitelerde çeşitli etkinliklerde sergilenecek.

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