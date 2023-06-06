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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA

Şanlıurfa Ticaret Borsası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)
SütKg9,50
9,50
ArpaKg6,00
6,25
BuğdayKg7,40
9,50
MısırKg6,00
6,00
Preseli pamukKg27,40
40,65
Yağlık çiğitKg5,50
5,50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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