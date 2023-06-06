Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden Dünya Çevre Günü etkinliği

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte atık malzemelerden yapılan eserler sergilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmet Parkında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli eserler yaptı, Hacivat ve Karagöz oyunu ile eğlenme imkanı buldu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, beraberindekilerle stantları gezerek öğrencilerin hazırlamış olduğu çalışmaları inceledi.

Beyazgül, çocuklar tarafından güzel bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bu tür etkinliklerle bilinçleniyorlar. Çevreyi korumak için israf, yanlış tüketim, boşuna yanan elektriği hayatımızdan çıkarmamız lazım. Her şeyin değerini iyi bilmemiz lazım. Yanlış yaptığımız her şey doğadan bir şey alıp götürüyor. Çocuklarımıza belki ev bırakabiliriz, belki servet bırakabiliriz ama onlar için en kıymetli şey doğadır. Yarın eğer çocuklarımızın bunu kitaplardan görmesini istemiyorsak, gerçeği ile yaşamalarını istiyorsak hayatımızı değiştireceğiz. Eğer biz hayatımızı değiştirirsek doğa değişir ve doğa güzelleşir. Hep beraber geleceğimizi çocuklarımız için koruyalım."

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