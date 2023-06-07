Şanlıurfaspor'da tek hedef Spor Toto 1. Lig

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfaspor'da tek hedef Spor Toto 1. Lig

AA

Şanlıurfaspor'da tek hedef Spor Toto 1. Lig

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - TFF 2. Lig 3. tur ilk maçında bu akşam Anagold 24 Erzincanspor ile deplasmanda karşılaşacak Şanlıurfaspor, play-off finalini de geçerek 6 sezon sonra yeniden Spor Toto 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehirde birlik, beraberlik ve kenetlenmeyi sağlayan en önemli unsurların başında futbolun geldiğini söyledi.

Valilik olarak "Fırat'ın Çocukları Takımına Sahip Çıkıyor Projesi" uyguladıklarını hatırlatan Ayhan, projeyle daha fazla gencin takımı sezon boyu desteklemesine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Vali Ayhan, Şanlıurfa'nın hem 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden hem de 15 Mart'taki sel felaketinde can kayıpları yaşadığını ama takımın sezon boyu aldığı 22 galibiyetle taraftarını tebessüm ettirmeyi başardığını belirterek, şöyle devam etti:

"Güçlü birliktelikle bu play-off maçlarında iyi sınavlar vererek, başarılar elde ederek inşallah bu sene 1. Lig'e çıkacağız. Tabii futbol bir enstrümandır. Şehrin heyecanını, birlikteliğini şehirlerin topyekün kenetlenmesi açısından önemlidir. Stadyumdaki o heyecan ve atmosfer aslında bugün başarımızın en önemli kıstası ve karşılığıdır. İnşallah çocuklarımızın yüzünü de takımımız play-off maçlarında güldürecektir. Akşam Erzincan'da deplasmanda, pazar akşamı da içeride büyük bir final maçı olacak. Biz Şanlıurfaspor'a, takımımıza güveniyoruz, şehir olarak kenetlenip inandık, hocamız, futbolcularımız ve takım herkes inanıyor. Onlar da bize söz verdiler. 'O sene bu sene' dediler biz 'o seneyi bu sene' yaşayacağız."

Ayhan, taraftarları bu önemli maçlarda takıma destek olmaya davet ederek, şehrin ve takımın hayallerine kavuşması için üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını vurguladı.


- Kulüp başkanı Haşim İzol: "Gereken her şeyi yapacağız"

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Haşim İzol ise kentte takıma sahip çıkan ciddi bir taraftar kitlesi olduğunu söyledi.

Şehrin takımını hak ettiği yere getirmek için herkesin elinden geleni yaptığını vurgulayan İzol, "Bütün planımızı play-off'u geçmek için yaptık. Bolu'da son iki haftada verimli bir kamp dönemi geçirdik. Artık takım ve camia olarak Erzincan'a gelip maç saatini beklemeye başladık. Hedefimiz çok açık ve net. Şehrimize şampiyonluk kupasını getirmek için gereken her şeyi yapacağız. Bu yıl, deprem ve sel gibi büyük afetler yaşayan şehrimizin takımını 1. Lig'e çıkararak kentimize büyük bir hediye vermek istiyoruz. İnşallah tüm camia olarak bu önemli başarıyı gerçekleştirmeyi yürekten istiyoruz." diye konuştu.


- Taraftarlar deplasmanda da takımlarına destek verecek

Şanlıurfaspor Taraftarlar Derneği Başkan Yardımcısı Kerim Aktosun da deplasmandan avantajlı skorla dönüp seyirci desteğiyle ikinci maçta turu geçmek istediklerini kaydetti.

Sarı-yeşilli ekibin ciddi bir taraftar kitlesi olduğunu vurgulayan Aktosun, "Süper Lig'deki dört büyüklerden sonra en fazla taraftar kitlesine sahip olan takımlardan birisiyiz. Alt liglerde olmamıza rağmen her maçımıza 20-25 bin taraftarın geldiği oluyor yani bu yıllardır böyle. İyi günde de kötü günde de taraftarlarımız her zaman Şanlıurfaspor'a desteğini sürdürüyor. Büyük zorlukları başardık, şampiyon olacağımıza da inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Çiçek ise kendilerine ayrılan koltukların tamamını dolduracak şekilde 12 otobüs taraftarla Erzincan deplasmanında takımlarına destek vereceklerini dile getirdi.

Beyaz Grup'ta Anagold 24 Erzincanspor ile Şanlıurfaspor arasındaki rövanş mücadelesi 11 Haziran Pazar günü yapılacak. Bu turda rakibine üstünlük sağlayan ekip, Kırmızı Grup'ta İskenderunspor ile Bucaspor 1928 arasındaki eşleşmenin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final müsabakası ise 15 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barış buluşmasında öldürülmüş
YEREL HABERLER Barış buluşmasında öldürülmüş
Şanlıurfa'da 3 cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 3 cinayet zanlısı tutuklandı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden Dünya Çevre Günü etkinliği
YEREL HABERLER Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden Dünya Çevre Günü ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa'da belediyenin ektiği buğday hasat edildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da belediyenin ektiği buğday hasat edildi
Ceylanpınar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ceylanpınar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram ...
Şanlıurfa’da silahlı kavgada 19 yaşındaki genç öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da silahlı kavgada 19 yaşındaki genç öldü
TİHCAD'dan Şanlıurfa'da öğrencilere yönelik Dünya Çevre Günü etkinliği
YEREL HABERLER TİHCAD'dan Şanlıurfa'da öğrencilere yönelik Dünya ...
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ...
Sokakta husumetlisi tarafından tüfekle öldürüldü
YEREL HABERLER Sokakta husumetlisi tarafından tüfekle öldürüldü
Şanlıurfa'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan Dünya Çevre Günü mesajı
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan Dünya Çevre Günü mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.