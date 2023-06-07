Şanlıurfa'da yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz sattıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeşil reçeteye bağlı uyuşturucu içerikli ilaçları usulsüz şekilde sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında doktor ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.



Söz konusu adreslerdeki aramalarda, çok sayıda yeşil reçeteli ilacın yanı sıra düzenlenmiş reçeteler, kimlik fotokopileri ile çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.



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