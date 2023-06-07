Şanlıurfa Ticaret Borsası

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 14,50 16,00 Mısır Kg 5,20 6,25 Arpa Kg 6,00 6,50 Buğday Kg 8,65 9,60 Çiğit Kg 5,00 6,00

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