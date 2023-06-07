Şanlıurfa'da ana okulu öğrencileri yılsonu gösterisi yaptı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Güzel Şehir Anaokulu öğrencileri tarafından yılsonu gösterisi düzenlendi.



Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen gösteri, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından minik öğrencilerin yıl boyunca yaptığı etkinliklerden oluşan slayt gösterisi sunuldu.



Öğretmen ve palyaçoların eşlik ettiği etkinlikte, öğrenciler şarkılar eşliğinde 8 ayrı gösteri sundu.



Şenlik havası içinde geçen etkinliğe okul öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda veli katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.